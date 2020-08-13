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مصر للطيران تسيّر 39 رحلة على متنها 3400 مسافر غدا

كتب:

أيمن حمزة
07:44 م | الخميس 13 أغسطس 2020
مصر للطيران تسير غدا 39 رحلة تقل على متنها 3400 مسافر من جنسيات مختلفه

مصر للطيران تسير غدا 39 رحلة تقل على متنها 3400 مسافر من جنسيات مختلفه

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران عن جدول رحلاتها اليومي، لغد الجمعة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تسيّر الشركة 39 رحلة جوية، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، وأثينا، وبودابست، وباريس، وكوبنهاجن، وروما، وفرانكفورت، ولندن، وميونخ، وبرلين، وڤيينا، واسطنبول، ولارنكا، وچوبا، والخرطوم، ونيروبي، والشارقة، وبيروت، والبحرين، ونيويورك، وبغداد، وأربيل.

كما تسيّر الشركة رحلتين جويتين إلى كل من دبي، وأبو ظبي، وجدة، وميلانو، ورحلة استثنائية إلى كل من الرياض، ودوالا، وموسكو، إضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية إلى الغردقة والأقصر، وهذا بخلاف رحلات الشحن الجوي.

وأوضحت الشركة أن جميع هذه الرحلات، ستقل على متنها ما يقرب من 3400 راكب من مختلف الجنسيات.

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