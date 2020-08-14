"كدمات" أول فيلم تخرجه هالي بيري وتؤدي بطولته

لأول مرة في مسيرتها الفنية، تقوم الممثلة هالي بيري، بإخراج أحدث أفلامها "كدمات"، الذي تقوم ببطولته أيضا.

وانتهت هالي بيري من تصوير وإخراج الفيلم، ومن المقرر عرضه في سبتمبر من العام الجاري بكندا، بحسب موقع IMDB.

و"كدمات" من تأليف ميشيل روزنفارب، ويشارك في بطولته أدان كانتو وستيفن ماكينلي هندرسون.

الفيلم مدته ساعتين و9 دقائق، وتقدم فيه "هالي" دور "جاكي"، وهي لاعبة فنون قتالية.

وهالي بيري ممثلة ولدت 14 أغسطس 1966، في ولاية أوهايو بأمريكا، وشاركت في أكثر من 50 عملا تتنوع بين مسلسلات وأفلام.

كما شاركت هالي بيري في إنتاج 6 أعمال، ويعتبر فيلم "كدمات" تجربتها الإخراجية الأولى.

وحصدت هالي بيري خلال مسيرتها الفنية عدد من الجوائز، بينها جائزة أوسكار مرة عام 2001 عن دورها الرئيسي في فيلم Monster's Ball، كما ترشحت لجولدن جلوب 4 مرات وحصدتها مرة، وترشحت لجائزة بافتا مرة.

كما تم الإعلان عن مشاركة هالي بيري، في فيلم Moonfall من إخراج Roland Emmerich، ويشارك في بطولته باتريك ويلسون.