7 ملايين و584 ألف نسمة تعداد سكان الشرقية..و6 مراكز الأعلى في المواليد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيراً بقضايا السكان، وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم ندوات تثقيفية للتوعية والتعريف بقضية الزيادة السكانية وأثارها السلبية على جميع الجوانب من صحة وتعليم ووسائل نقل ومواصلات وتنظيم الأسرة للحد من الزيادة السكانية.

وأوضح المحافظ أن المشكلة السكانية تعتبر قضية أمن قومي وأن الزيادة العشوائية للسكان تعد أحد أهم مشاكل التضخم السكاني التي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة من أجل العمل على حلها، وكذلك تنفيذ الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية طبقا لخطة الدولة وإهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة.

ومن جانبه، أوضح أبو زيد عطية مدير عام المجلس القومي للسكان، أن أبرز اختصاصات المجلس هو التصدي للمشكلة السكانية، وإدارته للملف السكاني وإعداد وتنفيذ الخطة السكانية بالمحافظة بالشراكة مع الجهات الشريكة.

أضاف مدير عام المجلس القومي للسكان أن تعداد سكان محافظة الشرقية التقديري 7558155 نسمة في 31 مارس 2020، حيث بلغ عدد المواليد خلال الفترة من يناير حتى مارس 2020 (37709) مواليد، مرتفعاً بنحو 0.02% مقارنة بنظيره عام 2019، وبلغ عدد الوفيات خلال نفس الفترة ( 10289) نسمة منخفضا بنحو 0.7 % مقارنة بنظيره عام 2019، كما بلغ عدد الوفيات الرضع (589) وفاة مرتفعا بنحو 19.9% مقارنة بنظيره عام 2019.

وسجلت 10 مراكز ومدن تابعة للمحافظة، ارتفاعاً في عدد المواليد أعلاها مركز منيا القمح مقارنة بعام 2019 بنسبة زياده 6.6% . وسجلت 9 مراكز ومدن انخفاضا في عدد المواليد أعلاها مدينة منشأة أبو عمر مقارنة بعام 2019، بنسبة انخفاض 18.8%، وسجل 16 مركزا ومدينة ارتفاعا في وفيات الرضع أعلاها مدينة الصالحية بنسبه 112.5%، مقارنة بنظيرتها عام 2019.

بينما سجلت مدينتا ههيا ومنشأة أبو عمر، انخفاضا في عدد وفيات الرضع أعلاها مدينة منشأة أبو عمر بنسبة 16.6% مقارنة بنظيرتها عام 2019.

وأشار مدير عام المجلس القومي للسكان إلى أن تعداد سكان محافظة الشرقية التقديري بلغ 7584371 نسمة في 30 يونيه 2020، حيث بلغ عدد المواليد خلال الفترة من أبريل حتى يونيه 2020 ( 38008) مواليد، منخفضا بنحو 2.8 % مقارنة بنظيره عام 2019.

وبلغ عدد الوفيات خلال نفس الفترة ( 11792) نسمة مرتفعا بنحو 34.6 % مقارنة بنظيره عام 2019، كما بلغ عدد الوفيات الرضع (407) وفاة منخفضا بنحو 6.9% مقارنة بنظيره عام 2019. حيث سجلت 6 مراكز ومدن ارتفاعا في عدد المواليد أعلاها مدينة العاشر من رمضان مقارنة بنظيرتها عام 2019 بنسبة زيادة 21.5%، وسجل 12 مركزا ومدينة انخفاضا في عدد المواليد أعلاها مدينة القنايات مقارنة بنظيرتها عام 2019 بنسبه 15.3% مقارنه بنظيره عام 2019.

وسجل 18 مركزا ومدينة ارتفاعا في وفيات الرضع أعلاها مركزا بلبيس ومشتول السوق بنسبه 61.7%، 61.6% مقارنة بنظيرتيهما عام 2019، بينما سجلت مدينة منشأة أبو عمر خفضا بنسبة 4.2% وسجل 9 مراكز ومدن ارتفاعا في عدد وفيات الرضع أعلاها مدينة منشأة أبو عمر بنسبه 125%، وسجلت 10 مراكز ومدن انخفاضا في عدد وفيات الرضع أعلاها مركز ومدينة فاقوس بنسبة 53.8% مقارنة بنظيرتها عام 2019.