اليوم.. "الوطنية" تفصل في التظلمات على قرارات اللجان العامة بـ"الشيوخ"

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم، الفصل في التظلمات على قرارات اللجان العامة بانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك عقب تسلمها الحصر العددي لأصوات الناخبين، من قبل اللجان العامة والبالغ عددها 27 لجنة على مستوى الجمهورية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة ستقوم بالفصل في التظلمات على قرارات اللجان العامة، وإخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة.

وأضاف لـ"الوطن"، أن اللجان العامة ليست جهة إعلان نتائج للانتخابات، وإنما تقوم بإعلان حصر عددي فقط للأصوات، مؤكدا أن الهيئة الوطنية هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج رسميا، والتي سيكون موعدها وفقا لما هو وارد بالجدول الزمني 19 أغسطس بحد أقصى ونشرها بالجريدة الرسمية.

وتابع "لاشين"، أنه في حال جولة الإعادة فإنه سيتم استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة يوم 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة يومي 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس.