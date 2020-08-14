لبنى الشيخ مديرا لمسرح البالون و"وليد طموم" لقاعة صلاح جاهين

وافق المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، على ترشيح المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، للفنانة لبنى الشيخ، لشغلها منصب مدير عام مسرح البالون، والفنان وليد طموم مديرا لقاعة صلاح جاهين.

وأصدر المخرج عادل عبده، القرار الإدارى رقم 324 بتاريخ 13 أغسطس، بتولى الفنانة لبنى الشيخ منصب مدير عام مسرح البالون، والفنان وليد طموم مديرا لقاعة صلاح جاهين.

وأعربت الفنانة لبنى الشيخ، عن سعادتها لشغل هذا المنصب، وقالت إنها تؤمن تماما بنظام العمل بروح الفريق، والتعامل كأسرة واحدة، وأن هذا التكليف، يضع على عاتقها مسؤوليات كبيرة أمام أحد أعرق وأكبر المسارح التابعة للدولة.

من جانبه أكد الفنان وليد طموم، قائد اوركسترا بفرقة رضا، أنه سيبذل كل جهده، لإضافة المزيد من النشاط الثقافى والفنى لقاعة صلاح جاهين، وتطوير العمل بالقاعة بما يليق بمكانة الاسم والوزارة.

ووجه الفنانان الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال، والمخرج عادل عبده، لثقتهم ودعمهم الدائم لفنانى البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.