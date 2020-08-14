إقبال على "ثانوي البترول" في مطروح.. والامتحان الأحد

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تحديد موعد اختبار المتقدمين للالتحاق بقسم البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية بنين، والذي يبدأ الأحد المقبل.

وقال "النيلي"، اليوم، إن هناك إقبالًا من الطلاب المتميزين الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام للتقدم لقسم البترول، وتلقى التعليم الفني جميع الطلبات من الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط.

وأضاف: "جهزنا الكشوفات الخاصة بأسماء الطلاب المتقدمين للامتحان الإلكتروني الخاص تخصص فني بترول، وسنُجري جميع الاختبارات الإلكترونية لهم في مركز التطوير التكنولوجي الكائن بمدرسة الشهيد المعناوي الإعدادية بنين على مدار الأحد والاثنين المقبلين".