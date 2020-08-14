بلومبرج: بورصة تركيا تخسر 35 مليار دولار في أسبوعين

هوت بورصة إسطنبول على مدار الأسبوعين الماضيين، بأكثر من 11%، متأثرة بضعف الليرة التركية، التي هبطت إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار الأمريكي، مع نهاية هذا الأسبوع، اليوم، وسط عمليات بيع مكثفة على الأسهم التركية من قبل الأجانب.

وذكرت وكالة بلومبرج العالمية للأنباء، أن الأسهم التركية خسرت أكثر من 35 مليار دولار من قيمتها على مدار الأسبوعين الماضيين، رغم محاولات المستثمرين المحليين لدعم السوق.

ونقلت بلومبرج عن رئيس أبحاث الأسهم في "إي سي بي سي يتريم" التركية بوراك إيسيار، أن المستثمرين المحليين لا يضعون إستراتيجية وقف خسارة عند التداول بعكس الأجانب الذي كثفوا عمليات البيع في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى المستثمرين المحليين لا يزالون يفضلون الاستثمار في سوق الأوراق المالية المحلية في ظل استمرار بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وأرجعت بلومبرج، الهبوط الحاد في أسعار الأسهم التركية في الآونة الأخيرة إلى عمليات الهروب المكثفة من قبل المستثمرين الأجانب من السوق ليصل صافي مبيعات الأجانب بالبورصة التركية منذ بداية العام الحالي 2020 إلى أكثر من 4.3 مليار دولار.

من جانبه، قال الشريك الإداري في مرمرة كابيتال حيدر أكون، إن التراجع الأخير ربما يكون قد هز ثقة بعض المستثمرين الأجانب الجدد الذين يدخلون السوق لأول مرة.

بدوره، أشار مدير الاستثمار في شركة ستراتيجي لإدارة المحافظ بوراك سيتيكنر، إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم التركية كان بمثابة تحذير للمستثمرين الذين يفضلون الأستثمار قصير الأجل وربما يدفعهم الهبوط للتحول إلى مستثمرين طويلي الأجل.