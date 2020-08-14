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محمود مسلم

تدشين تعاون أمريكي نمساوي في مجال النقل

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(أ.ش.أ)
06:01 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

اتفقت الولايات المتحدة والنمسا، اليوم، على تطوير التعاون المشترك في مجال النقل، وجاء ذلك خلال افتتاح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو - الذي يزور النمسا حاليا - خط ترام جديد في فيينا يرمز لعلاقة الصداقة والتعاون بين البلدين؛ بحضور حاكم فيينا ميخائيل لودفيج وسفير الولايات المتحدة في فيينا تريفور ترينا.

وقال لودفيج، في تصريحات اليوم، إن خط الترام يحكي عبر لوحات القصة الطويلة للصداقة الأمريكية النمساوية من عام 1838 حتى اليوم،  مشيرا إلى أنه تم تدشين العلاقات الدبلوماسية في عام 1838 ومرت بمراحل مهمة مثل خطة مارشال لإعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية وأخيرا التعاون المشترك في مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

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