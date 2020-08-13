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محمود مسلم

النمسا: مركز توثيق لمنع التأثير السياسي لتركيا على المجتمع

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أ ش أ
09:10 م | الخميس 13 أغسطس 2020
قوات الأمن النمساوي

قوات الأمن النمساوي

أكدت سوزانا راب وزيرة الاندماج والمرأة فى النمسا، أنها تعمل بالتعاون مع وزير الداخلية كارل نيهمر على منع التأثير السياسي التركي على المجتمع النمساوي، من خلال مركز توثيق يتابع ويرصد حركات التطرف عن طريق مراقبة الجمعيات التابعة للجالية التركية فى النمسا.

وقالت راب فى تصريحات اليوم الخميس، إن الجمعيات والكيانات التي تمثل الجالية التركية في فيينا مشكوك في الدور الذي تلعبه فى البلاد، مشيرة إلى أن التحاور معهم صعب للغاية.

وأضافت أن الحكومة استشعرت خطرًا منذ اندلاع الصراعات بين الأتراك والأكراد في فيينا في يونيو الماضي، ما تطلب التصدي لما يسمى بالمجتمعات الموازية في أجزاء معينة من العاصمة فيينا.

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