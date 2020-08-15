مواقيت الصلاة اليوم السبت 15-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:01 ص | السبت 15 أغسطس 2020
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، السبت 15 أغسطس، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:48
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:36
أذان العشاء 08:00
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:49
أذان الظهر 12:05
أذان العصر 03:43
أذان المغرب 05:44
أذان العشاء 08:09
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 03:47
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:39
أذان العشاء 08:03
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 03:45
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 06:37
أذان العشاء 08:02
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 03:46
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:36
أذان العشاء 08:00