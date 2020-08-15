مواقيت الصلاة اليوم السبت 15-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، السبت 15 أغسطس، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:48

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:36

أذان العشاء 08:00

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:49

أذان الظهر 12:05

أذان العصر 03:43

أذان المغرب 05:44

أذان العشاء 08:09

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:47

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:39

أذان العشاء 08:03

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 03:45

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:37

أذان العشاء 08:02

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:46

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:36

أذان العشاء 08:00