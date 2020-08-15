حظك اليوم السبت 15-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الأسد بأنّه إنسان طموح ومتسامح، فهو صديق مخلص ومحبب، يحترم القوّة ويمتلكها ويساعد الضعفاء، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تعدك الأفلاك بالنجاح والتقدم، والمريخ بمنزل الحظ يدعم خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالخيال الخصب والحماس ويجعلك تؤثر فيمن حولك بشكل رائع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.