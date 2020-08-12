 حظك اليوم الأربعاء 12-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يظهر نوع من الهدوء عند المقابلات الأولى، تجعل المحيطين به يظنونه مغرور، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس في منزل العمل، إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر للغد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة يسرا اللوزي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أغسطس.