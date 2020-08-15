حظك اليوم السبت 15-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن امرأة برج الميزان أنّها لا تهتمّ إلّا بمظهرها وحده فتهمل جوانب حياتها الأخرى، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم نحو المغامرة ونحو التفاوض مع جهات أجنبية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمدك بسحر أخاذ ولن تكون هناك حدود لطاقتك وتألقك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.