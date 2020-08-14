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بسبب السرعة.. مصرع شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا- سوهاج

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا

كتب:

رجب آدم
07:15 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
حادث

حادث

لقى شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ملاكي، بطريق قنا - سوهاج الصحراوي الشرقي، بسبب السرعة المفرطة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارا بمصرع سامي نسيم زخاري، 32 عاما، وجورج دانيال زكريا، 30 عاما، في انقلاب سيارة ملاكي بناحية الكيلو 10 بطريق قنا- سوهاج الصحراوي الشرقي.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

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