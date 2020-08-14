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شقيق طبيب الغلابة يكشف سر رفضه للإجازات الرسمية: المرض ملوش إجازة

كتب:

شريف سليمان
07:39 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
طبيب الغلابة

طبيب الغلابة

قال اللواء أسامة مشالي شقيق الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، إن شقيقه أوصى طبيب الغلابة بالناس البسطاء.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "العيلة كلها أخدوا النصيحة ونفذناها، وهو نفذها عن ظهر قلب".

وتابع: "لم تضع ثانية واحدة من عمر طبيب الغلابة دون عطاء، ولم يكن يحصل على إجازة رسمية، ومنها إجازات العيد، وكان يرفض البقاء معنا في العيد، ويذهب لعلاج مرضاه".

وأردف: "كنت كل ما أقوله خد يوم إجازة، يقولي المرضى موجودين، يعني المرض هياخد إجازة؟، فكنت بسكت خالص".

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