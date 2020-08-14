نجل طبيب الغلابة عن والده: "كان دايما يقولي ربنا بيبارك في القليل"

قال وليد محمد مشالي، نجل الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، إنه كان دائمًا يسأل والده عن سبب تقديمه الكشف على المرضى بأسعار قليلة، وذلك عندما كان في مقتبل عمره، خاصةً أن إمكاناته المهنية كانت كبيرة، وكان مدير مستشفى الأمراض المتوطنة بطنطا، وكان المسؤول عن المركز الطبي في طنطا، كما فتح عدد من زملائه مستشفيات خاصة، وهو ما لم يفعله.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "والدي اختار الوقوف إلى جانب الفقراء، وعندما كنت أسأله، كان يقول لي ربنا بيبارك في القليل".

وتابع: "قالي إن المرضى حالتهم المادية بسيطة ومتواضعة وميقدروش يدفعوا أكتر من كده، وأنا دكتور مش شغال مهنة تانية، اللي عاوز يعمل فلوس ميشتغلش في مهنة الطب، وأنت مش لازم تركب أحسن عربية، ممكن تركب عربية صغيرة وبسيطة، وهتعمل اللي هتعمله العربية الكبيرة".

وأكد، أن والده كان قنوعًا للدرجة التي جعلته لا يرهق نفسه بالأقساط، على الرغم من أنه بدأ كشفه مقابل 25 قرشًا.