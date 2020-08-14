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"مصر تستطيع" يخصص حلقة اليوم كصدقة جارية على روح طبيب الغلابة

كتب:

شريف سليمان
07:14 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
طبيب الغلابة الراحل محمد مشالي

طبيب الغلابة الراحل محمد مشالي

قال الإعلامي أحمد فايق، إن الله خلق بعض البشر الاستثنائيين في هذا العالم، لكي يجعلهم سببًا في تغيير مجرى الحياة، وهم أكبر من قدرة البشر بكثير على الوصف.

وأضاف فايق خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "فيه ناس اختارت إنها تتاجر مع ربنا، وعشان كده بينهم وبين الناس عمار، ومنهم طبيب الإنسانية والغلابة الدكتور محمد مشالي".

وتابع، أن فريق عمل البرنامج، اتفق مع عائلة طبيب الإنسانية، على أن تكون الفقرة، صدقة جارية على روح الدكتور مشالي، موضحًا أنه لن يجرى الحديث عن تفاصيل، لكن شقيقه اللواء أسامة مشالي، سيتحدث عن الحكم والعادات والتقاليد الذي زرعها فيه، وفي وليد نجله.

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