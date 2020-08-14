شقيق طبيب الغلابة: "اليوم الوحيد اللي ماراحش فيه العيادة مات"

قال اللواء أسامة مشالي، شقيق الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، إن شقيقه الراحل تكفل بأبناء شقيقهما "علاء" الثلاثة، مشيرًا إلى أنهم تخرجوا، وهم: حمادة، كريم، ثم مروان.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أن "حمادة" تخرج من كلية البحرية التجارية، و"وليد" تخرج من كلية التجارة، أما "مروان" فانتهى من دراسة المحاسبة.

وتابع: "طبيب الغلابة لم يتخلَ عنهم يوميًا، ولم أشاهده في حياتي متعسرًا ماديًا، وعندما كنت أسأله عن أحواله المادية، كان دائمًا يقول لي ربنا مبارك ماتسألش السؤال ده".

ولفت إلى أنه توفى بسبب الإرهاق: "اليوم الوحيد اللي ماراحش فيه العيادة توفى فيه، وقال لي عاوز أموت في العيادة، وكان يرفض الحصول على إجازات، ويقول حياتي مع المرضى والغلابة".