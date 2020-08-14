نجل طبيب الغلابة لـ"مصر تستطيع": كان يقدم العلاج مجانا لغير القادرين

قال وليد محمد مشالي، نجل الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، إن أبيه كان يحب جده، حيث كان الأخير معلمًا وموجهًا بوزارة التربية والتعليم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "أهم سبب جعل والدي يهب حياته للفقراء هو جدي، وفي مرة كان والدي يعالج طفلًا غير مقتدر، وكان يجب أن يحصل على الأنسولين، فأخبرته والدة الطفل، أنه إذا حصل على الأنسولين لن يتبقى للأسرة أموالًا لكي تحصل على عشائها فمات الطفل، وهو ما جعل والدي يهب حياته للفقراء".

وأكد، أن خدمة والده للفقراء، لم تتوقف عند الكشف رخيص الثمن، بل كان يساعد غير المقتدرين، من خلال جعل الكشف مجانيًا، لمن يستطيع دفع ثمن الكشف، وكان يوفر العلاج أيضًا بالمجان لغير المقتدرين.

وأردف: "كان بجوار عيادة والدي صيدلية، وقام والدي بعمل إشارة على روشتات مرضاه، لكي يستخرج الصيدلي العلاج للمرضى غير القادرين، على أن يتحمل والدي ثمن العلاج".

وأكمل، أنه تعلم من والده إنكار الذات، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على أي إجازة رسمية حتى إجازة عيد الأضحى، والعطلة الأسبوعية يوم الجمعة، لافتًا إلى أن متعة الحياة بالنسبة له، كانت في عمله، وكان قلبه على الفقراء بشكل لا يمكن تصوره.