"بسبب بنتي".. شويكار تروي ذكريات دخولها الفن وكواليس أول عمل لها

فنانة بمذاق مختلف، خفيفة الظل، يحفظ الجمهور ملامحها شعرها الأشقر وضحكتها المميزة، تفاصيلها التي جعلت منها "بسكوتة السينما المصرية والعربية"، لتمتد مسيرة شويكار الفنية على مدار نحو 50 عاما، أثرت خلالها السينما والمسرح بأعمال قوية، ستظل خالدة في أذهان محبيها.

واليوم رحلت الفنان شويكار عن عالمنا، عن عمر ناهز الـ85 عاما، تاركة إرثا فنيا كبيرا لمحبيها.

شويكار: حصلت على الشهادة الثانوية من المنزل خلال فترة مرض زوجي

وفي حوار قديم لبرنامج "ضيفنا الليلة" مع الإعلامية سامية الإتربي، سُئلت شويكار عن سبب دخولها لعالم الفن وذكريات أول عمل فني لها، لترد: "تجوزت وأنا 16 سنة، بعد 11 شهرا من زواجي مرض زوجي حسن نافع، وخلال العام اللي مرض فيه ذاكرت وأخدت الثانوية العامة، وبعدين توفى وطفلتي كانت 3 شهور، بصيت لقيت نفسي أرملة، وحسيت إني مسؤولة عن الصغنونة دي فقررت إني لازم اشتغل".

وكشفت الفنانة عن طريقة دخولها للشاشة الكبيرة قائلة: "في الوقت ده كان في أصدقاء لوالدي المخرج المسرحي محمود السباع، والمخرج السينمائي حسن رضا، كانوا شايفني وعارفين حالتي، ووالدي كان بيحكيلهم عني، الأستاذ محمود قالي هشغلك معايا في فرقة (أنصار تمثيل وسينما)، وأستاذ حسن قاللي هعملك تيست، في الوقت ده بدأت الجرايد تكتب في وجه جديد اسمه كذا".

وتحدثت شويكار عن أول عروض وصلت إليها للانضمام لعالم الفن، "لقيت جمال الليثي باعت يطلبني في فيلم حبي الوحيد، وحسن رضا بيطلبني في فيلم من غير أمل، وعملتهم مع بعض بس اللي طلع الأول حبي الوحيد والتاني أتأخر شوية".

وعن كواليس مشاركتها في "حبي الوحيد" أول عمل سينمائي لها، "كنت خايفة ولكن الأستاذ عمر الشريف وكمال الشيخ ساعدوني، والواحد في السينما بيقدر يعيد المشهد أكثر من مرة في السينما، وكان بداية موفقة، بعدها عملت 7 أفلام في السينما كبطلة".