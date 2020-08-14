"درة" ناعية "شويكار": حزينة على رحيلك سيدتي الجميلة

أعربت الفنانة "درة" عن حزنها الشديد لرحيل الفنانة شويكار، التي رحلت عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض.

وكتبت "درة" عبر حسابها بتويتر: "طول عمري أحبّ شويكار جدًا، وأعشق جمالها وروحها وفنها وأنوثتها الراقية، وخفة دمها وطيبتها، أنا حزينة علي رحيلك يا سيدتي الجميلة، ولن أنسي ابتسامتكِ العذبة وكلامك الحلو لي عندما التقيت بكِ.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنّة ادعو لها".

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إقامة جنازة الفنانة شويكار عقب صلاة الظهر، غداً السبت، على أن يكون الدفن بمقابر أسرتها بـ6 أكتوبر.

وكان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنانة شويكار، اليوم.

وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".