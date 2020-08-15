النمسا تكثف مراقبة الحدود مع دول الجوار للتصدي للهجرة

أعلن وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، أن الشرطة تشدد الرقابة على الحدود مع دول الجوار بالتعاون مع السلطات الصحية للتصدي للهجرة غير الشرعية وأيضا مراقبة وضع عدوى كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال نيهمر، في تصريحات، أمس الجمعة، إنه تم اجراء 750 الف عملية تفتيش على الحدود خلال الشهر الحالي.

وأوضح وزير الداخلية، أنه بإمكان الشرطة تكثيف الضوابط في أي وقت مع عمل زيادة موازية في استخدام الموظفين من قبل السلطة الصحية، مشيرا إلى أنه يتم التركيز بشكل خاص على حركة السفر مع دول غرب البلقان.

وأضاف نيهمر، أنه من المهم السيطرة على حركة الأشخاص بين دول الجوار خاصة التي يوجد بها عدد كبير من الإصابات بالوباء، مشيرا إلى أهمية تجنب بؤر العدوى حاليا.