وفاة سيدة بعد أسبوعين من مقتل ابنتها على يد زوجها بالمنيا

توفيت سيدة بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، بعد مرور نحو 15 يوما، من مقتل ابنتها على يد زوجها، حيث أصيبت المتوفاة بحالة إعياء شديدة، عقب علمها بنبأ مقتل ابنتها، ثم توفيت حزنا عليها.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بوصول جثة هامدة لمستشفى مغاغة العام، سيدة تدعى "ن. ا" 43 سنة مقيمة بمركز مغاغة، بها آثار لطعنات بأماكن متفرقة من الجسد.

انتقل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية، والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة، والرائد عبدالرحمن غزاوي معاون أول المباحث، لفحص البلاغ، حيث تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليها وزوجها المدعو "ع. م" عامل 47 عاما، الذي قام بطعنها عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسدها وضربها برقبتها، فأودى بحياتها على الفور، وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بينهما لخلافات مالية، وفر هاربا.

أفادت التحريات الأولية، بأن سبب الخلاف إصرار المتهم "الزوج" على بيع منزله لإعطاء المال لشخص من قريته، يعمل في توظيف الأموال مقابل الحصول على أرباح كبيرة، غير أن الزوجة اعترضت على تلك الفكرة، وأصرت على موقفها بعدم بيع المنزل الملك لها كمراثا من والدها.