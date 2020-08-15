تعافي 28 مصابا من كورونا بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، عن تعافي ما يقرب من 28 مصابا بفيروس كورونا على مستوى 11 مستشفى (الحميات والصدر والعام) عقب تلقيهم فترات العلاج والحجر الصحي المتواصل لمدة 14 يوما على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون والسنطة وقطور وسمنود.

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، لافتا إلى أنه أعطى توجيهاته العاجلة لمساعديه من مديري الإدارات الصحية والمستشفيات العامة بالضرورة تنفيذ البرامج والبروتوكولات العلاجية التي أقرتها وزارة الصحة للتعامل مع حالات الإصابة والمخالطين بعدوي فيروس "كوفيد 19 " وفق المعايير التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

كما شدد وكيل وزارة الصحة على أهمية توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية من ماسكات وكمامات تستهدف وقاية حالات الإصابة وفرق الطواقم الطبية من جنود الجيش الأبيض أثناء فترة علاجهم وتقديمهم خدمات الرعاية الصحية لكافة المصابين بالأقسام العزل والعنايات والحالات الحرجة .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن كافة الأدوية والبرامج العلاجية لحالات العزل الصحي المنزلي متوفرة فضلا عن الدفع بفرق الترصد والتثقيف والتوعية ومكافحة العدوى للتوعية المواطنين بأخطار الاختلاط وعدم الالتزام بمسافات التباعد لوقاية أنفسهم تدريجيا خلال المرحلة المقبلة.