أشرف زكي: شويكار كانت دايما بتسأل علينا وترفض تتكلم في الفن

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية الفنانة الراحلة شويكار، التي رحلت عن عالمنا أمس.

وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "البقاء لله وربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته، وطبعًا انا أقل من أني اتكلم عن تجربة الفنانة الكبيرة شويكار، اللي شكلت وجدان الشعب المصري والشعب العربي، ورحلت سيدتي الجميلة بابتسامة وضحكة، أنا لحد وقت قريب كنت بكلمها، ولما مريت بوعكة صحية لقيتها كلمتني اطمنت عليا، وكانت دايمًا بتسأل علينا وتبعت لنا".

وتحدث زكي عن "شويكار" قائلًا: "كان فيها دفء كبير وحنان كبير، وكانت في آخر سنوات معتزلة الحياة الفنية، ومش حابة انها يتعرض عليها أدوار أو تتكلم في الفن، قد ما كانت بتحب تسأل على زملائها، وتتطمن عليهم في كل مناسبة، وكان صوتها في طاقة إيجابية عظيمة".

ورفض "زكي" الحديث عن تكريم شويكار في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الدولة لن تبخل عليها في منحها المكانة التي تليق بها، وتتفق مع كل ما أعطته للسينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، مشيدًا بالتاريخ الفني الكبير لها.