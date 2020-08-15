آسر ياسين ناعيا شويكار: من أكتر النجوم اللي عشقتها هي وأعمالها

نعى الفنان آسر ياسين، الفنانة الراحلة شويكار، والتي غادرت عالمنا أمس الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما.

ونشر آسر ياسين صورة للفنانة الراحلة شويكار عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وعلق عليها: "البقاء لله من أجمل الشخصيات اللي قابلتها ومن أكتر النجوم اللي عشقتها وعشقت أعمالهم.. وداعاً شويكار" وطلب من جمهوره قراءة الفاتحة لروحها.

ورحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، أمس، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، إذ نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، إذ قالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وكشف مصدر، لـ"الوطن"، أن سبب وفاة الفنانة شويكار، داخل أحد مستشفيات الدقي، يرجع إلى انفجار في المرارة، إذ كانت تُعاني من بعض المشكلات الصحية من الفترة الأخيرة.