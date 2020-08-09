أعمال يحضر لها توم هانكس بعد الإعلان عن مشاركته في بينوكيو

يبدو أن الممثل الأمريكي توم هانكس، الحاصل على جائزتي أوسكار، والذي تعافى من فيروس كورونا مارس الماضي يعد عددا من المفاجآت لجمهوره، حيث تم الإعلان عن تحضيره للظهور في عدد من الأفلام.. كان آخرها إجراؤه مفاوضات للمشاركة في فيلم بينوكيو.

في هذا التقرير نرصد الأعمال التي يحضر لها الممثل صاحب الجماهيرية الواسعة توم هانكس.

News of the World

أكدت شركة Universal Pictures عبر موقعها الإلكتروني، قيام هانكس دور البطولة في الفيلم، الذي يخرجه بول جرينجراس.

من المقرر عرض الفيلم 25 ديسمبر من العام الجاري، وهو مقتبس من رواية لـ Paulette Jiles

وسبق وعمل هانكس مع المخرج بول جرينجراس في الفيلم الشهير كابتن فيليبس، والذي ترشح لـ 6 جوائز أوسكار.

Bios

من المقرر عرضه 16 أبريل 2021، ويشاركه البطولة كاليب لاندري جونز، سكيت أولريش، ومن إخراج Miguel Sapochnik.. بحسب موقع IMDB.

بينوكيو

تم الإعلان عن إجراء مفاوضات مع الممثل توم هانكس للعب دور جيبيتو في أحدث إصدارات ديزني فيلم "بينوكيو"، حيث من المقرر إنتاج نسخة حية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير.

وبحسب موقع Variety من المقرر أن يقوم روبرت زيميكس بإخراج المشروع السينمائي، وهو الأحدث في سلسلة طويلة من إعادة إنتاج أفلام الرسوم المتحركة مثل علاء الدين، الجميلة والوحش والأسد الملك.

وسبق وعمل زيميكيس وهانكس معا، في أفلام شديدة النجاح مثل "Forrest Gump" لعام 1994، و"Cast Away" لعام 2000، و"The Polar Express" لعام 2004.

In the Garden of Beasts

تم الإعلان عن مشاركة توم هانكس في الفيلم، والذي سيتولى Joe Wright مهمة إخراجه. بحسب موقع IMDB.

A Man Called Ove

تم الإعلان عن قيام توم هانكس لبطولة الفيلم المأخوذ عن رواية لـ Fredrik Backman

ويعرض أحدث أفلام الممثل توم هانكس "Greyhound"، عبر منصة Apple TV، ويلعب "هانكس" في الفيلم، دور قبطان في البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.

فيلم "Greyhound"، من إخراج آرون شنايدر، وكتب السيناريو له بطله توم هانكس، والمأخوذ عن رواية لـ "C.S. Forester".