محافظ الشرقية يقود حملة لرفع الإشغالات والتعديات

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدينة بلبيس لمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول.

أمر غراب خلال جولته التفقدية برفع الإشغالات من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وإعادة الوجه الحضاري للمدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدخل المدينة وصولا لمنطقة أبو سمران لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتشوينات بمدخل مدينه بلبيس، حيث تلاحظ للمحافظ وجود عدد من الأراضي المسورة على جانبي الطريق وبعض السيارات المتهالكة وكذلك العديد من حظائر تربية الحيوانات.

وقام اللواء سامي علام رئيس مركزومدينة بلبيس بعمل حملة مكبرة تحت اشراف فخري عبد العزيز مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل لرفع الإشغالات وانذاراصحاب السيارات المتهالكة برفعها فورا ًوكذلك مراجعة ملكية الأراضي المسورةعلى جانبي الطريق وإزالة الحظائر فورا ً، حفاظا علي الصحه العامة للمواطنين ولاعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدخل المدينة.

كما وجه المحافظ رئيس مدينه بلبيس بمراجعة كافة المحاضر المحررة بالإشغالات لأصحاب المحلات بمنطقة ابو سمران واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وكذلك تكثيف أعمال النظافة من ميدان الطيارة وحتى مدخل مدينه بلبيس.

رافق المحافظ خلال جولته "علي الصناديلي" السكرتير العام المساعد وفخري عبد العزيز مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل واللواء سامي علام رئيس مركز بلبيس.