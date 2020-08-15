محافظ الشرقية يتفقد موقع إنشاء "المدفن الصحي" للتخلص الآمن من القمامة

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجراءات تجهيزالموقع المخصص لإقامة المدفن الصحي بقرية العدلية بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع والمُقام على مساحة 46 أفدنة للتخلص الآمن من المخلفات بمركز بلبيس.

أوضح المحافظ أن "الهيئة العربية للتصنيع ستبدأ في إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل إقامة خلية دفن صحي ومباني إدارية، ميزان بسكول ، مناطق للتخلص الآمن من سائل الترشيح الناتج من تجميع القمامةعلى مساحة 10 أفدنة والتي تستغرق ثمانية أشهرلإتمام عملية الإنشاء".

أضاف المحافظ أن "المرحلة الثانية تشمل إقامة مصنع لتدوير القمامة على مساحة 12 فدانا خلال خطة 2020/2021 وفي إطار برتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع".

كان محافظ الشرقية قد أصدرقراراً بتخصيص 46 فدانا بالقرار رقم (620) لسنة 2019 بأرض العدلية بالوحدة المحلية بغيتة بمركز بلبيس لإقامة خلايا دفن صحي آمن للمخلفات ومصنع لتدوير القمامة ضمن خطة المحافظة للقضاء على مشكلة القمامة والتخلص من المخلفات حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته علي الصناديلي السكرتير العام المساعد وفخري عبد العزيز مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل واللواء سامي علام رئيس مركز بلبيس.