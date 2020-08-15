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طقس الأحد حار رطب نهارا معتدل ليلا وشبورة مائية كثيفة صباحا

كتب:

إسراء حامد محمد
04:42 م | السبت 15 أغسطس 2020
حالة الطقس

حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الأحد الموافق 16 أغسطس، حيث أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

كما أضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون حركة الرياح معتدلة وتنشط أقصى الغرب.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة الكبرى 37  26

الوجه البحري 37  25

السواحل الشمالية الغربية  32  24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 33  24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39  30

شمال الصعيد 39  25

جنوب الصعيد  42  30

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