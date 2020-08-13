الأرصاد: طقس غد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الجمعة، إذ يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، معتدل ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ويسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشيطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما على شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 34 25

بلطيم 32 25

مطروح 30 22

السلوم 31 23

سيوة 36 21

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 37 24

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 37 27

نخل 35 21

نويبع 37 28

طابا 36 27

كاترين 31 18

الطور 35 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 29

مرسى علم 36 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 37 24

أسيوط 37 26

سوهاج 38 27

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 40 27

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 36 29

أبو رماد 36 29

حلايب 34 30

رأس حدربة 34 30