زاهي حواس: "كنت طالب فاشل.. وكان نفسي أبقى محامي لكن عشقت الآثار"

قال الدكتور زاهي، حواس عالم الآثار، إنه كل عام يسافر أمريكا عبر جمعية Adventures of the Mind ، برفقة 150 طالبا من نوابغ الثانوية العامة وبحضور المشاهير لإعطائهم نصائح، "أنا نصيحتي بقولهم العشق، إذا عشقت أي حاجة صغيرة بتحولها لكبيرة جدا، العشق بيخلي الإنسان يتكلم عن شغله بحب".

ووجه حواس، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، نصيحة لطلاب الثانوية العامة هذا العام قائلا "اختار الحاجة اللي انت حاسس إنها قريبة لقلبك واعشقها لأن عشقك ليها مش هيخليك دكتور طب عادي لكن هيخليك دكتور جراح ايدك بتتكلم، أو مهندس معماري يقوم بعمل عظيم، فالعشق يغير في شكل الإنسان تماما".

وتابع، أن النصيحة الثانية هي أن الإنسان لا يدخل في معارك شخصية، "أنا عمري ما دخلت في معركة شخصية مع حد أنا بدافع عن نفسي لكي أستمر فإذا الاستمرار في العمل مهم جدا والدخول في معركة شخصية بيدخل الإنسان في متاهات غير عادية، ثالثا الحب وعاوزين نشيل من جوانا أي حقد على بعض لازم نفكر أن إحنا منبصش لحد نهائي لكن نفكر إزاي ننجح، لأن النجاح بيحتاج أن الإنسان يتقدم ويحب كل الناس اللي حواليه علشان يقدر يبدع في شغله ودراسته".

واستكمل، "لما خرجت من الثانوية العامة مكنش عندي أي حب أو فكرة عن الآثار وكنت نفسي ابقي محامي، وفكرة المحامي كانت من السينما والشخصيات التي كانت تلعب هذا الدور لأن كنت بحب السينما جدا، ودخلت كلية الحقوق لكن لما اشتريت الكتب معجبتنيش ودخلت كلية الآثار بالصدفة البحتة وكنت طالب عادي مش نابغ بل وطالب فاشل اتخرجت بتقدير مقبول من الجامعة واشتغلت في وظيفة في مصلحة الآثار لكن لما اشتغلت حفاير وطلعت أول تمثال عشقت الآثار".