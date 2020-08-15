عرض Skyscraper لدوين جونسون على نتفلكس سبتمبر المقبل

تعرض نتفلكس فيلم Skyscraper، عبر منصتها يوم 1 سبتمبر.

الفيلم من بطولة دوين جونسون، نيف كامبل وتشين هان، ومن إخراج وتأليف روسون مارشال ثوربر.

عرض Skyscraper لأول مرة عام 2018، وتكلفة إنتاجه 125 مليون دولار، وتخطت أرباحه الـ 306 مليون دولار بحسب موقع IMDB.

يذكر أن بطل الفيلم دوين جونسون، جاء في مقدمة الممثلين الأعلى أجرا في هوليوود، في الفترة بين يونيو 2019، ويونيو 2020، بحسب مجلة فوربس.. بعدما حصد 87.5 مليون دولار خلال العام.

وعرض للممثل المعروف باسم "ذا روك"، عام 2019 عدد من الأعمال، آخرها Jumanji: The Next Level، وهو من إخراج جيك كسدان، وشارك في بطولته جاك بلاك، وكانت تكلفة إنتاج الفيلم 125 مليون دولار، وتخطت أرباحه الـ 796 مليون دولار.

كما شارك المصارع السابق في فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw، من إخراج ديفيد ليتش، وشاركه البطولة جيسون ستاثام، وإدريس إلبا، وهيلين ميرين، وكانت تكلفة إنتاج الفيلم 200 مليون دولار، بينما تخطت أرباحه الـ 759 مليون دولار.

كما شارك عام 2019 في فيلم Fighting with My Family، وهو من إخراج وتأليف وتخطت أرباح الفيلم الـ 40 مليون دولار.

ويصور دوين جونسون حاليا فيلم Red Notice، والذي من المقرر عرضه على منصة نتفلكس، وتقاضى عنه أجرا يساوي 23.5 مليون دولار، وهو من إخراج وتأليف Rawson Marshall Thurber.

ويشارك في بطولة فيلم Red Notice كل من جال جادوت ورايان جوسلينج.