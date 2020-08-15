زاهي حواس عن تغريدة إيلون ماسك: غاوي شهرة وبيتمسح بالأهرامات

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، إن مقولة الحضارة المصرية تتوازى مع الحضارة اليونانية والرومانية والهندية غير صحيحة لأن الحضارة المصرية هي التي غذت العالم كله بالعلم، والحضارة المصرية لها سحر خاص، "لو سألت طفل صغير عنده 8 سنين وقولت مصر هيقولك الهرم وتوت عنخ آمون والمومياوات".

وأضاف حواس، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن الحضارة المصرية لها سحر غريب جدا لكن لو أنت مش متخصص في الآثار ومتخصص في المسالك البولية ووقفت قدام الهرم هتقول أن اللي بناه كان بتاع توليد كهرباء، واحنا عندنا نصوص هيروغليفية تضحد هذا الكلام وبتقول أن الهرم ده مش ممكن يبنيه بشر لأن أنت مش فاهم".

وتابع، "الجهل هو الذي يؤدي إلى عدم الفهم، إيلون ماسك عندما غرد عن الأهرامات ده غاوي شهرة ويتمني وبيتمسح بالأهرامات علشان اسمه يكبر أكتر من كده وقال هذا الكلام دون أي دراسة علمية بأن الأهرامات بناها ناس من قارة الأطلنطس أو الفضاء بدون أي دليل علمي إطلاقا، على الجانب الآخر لدينا نصوص هيروغلوفية داخل الهرم تتحدث عن فرق العمال الذين بنوا الهرم، وهناك أيضا مقابر العمال بناة الأهرام".