إجراء تجربة محاكاة لمواجهة الحرائق بمصنع "بترو جاس" بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار عمل لجنة مراجعة المنشآت الحيوية، للتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة.

وفى سياق متصل، ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة جولة مفاجئة استهدفت مصنع "بتروجاس" لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط، وذلك تنفيذًا لقرار اللجنة المشكلة وفقا للقرار رقم 803، لمراجعة كافة المنشآت الحيوية، والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والأمان بها.

وخلال الجولة نُفذت تجربة عملية على استخدام أدوات الإطفاء ومواجهة الحرائق، أو الحوادث التى قد تطرأ على الموقع، والتأكد من توافر كافة اشتراطات السلامة والحماية المدينة بالشركة، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة العاملين بهذه المنشآت والمترددين عليها.