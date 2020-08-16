مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:09 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
مواقيت الصلاة في مصر
تستعرض "الوطن" استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأحد 16 أغسطس، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:49
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:35
أذان العشاء 07:58
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:51
أذان الظهر 12:04
أذان العصر 03:42
أذان المغرب 05:42
أذان العشاء 08:07
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 03:48
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:37
أذان العشاء 08:01
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 03:46
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:36
أذان العشاء 08:00
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 03:46
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 06:35
أذان العشاء 07:59