مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأحد 16 أغسطس، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:49

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:35

أذان العشاء 07:58

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:51

أذان الظهر 12:04

أذان العصر 03:42

أذان المغرب 05:42

أذان العشاء 08:07

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:48

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:37

أذان العشاء 08:01

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 03:46

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:36

أذان العشاء 08:00

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:46

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:35

أذان العشاء 07:59