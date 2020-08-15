وسط انتقادات عالمية وروسية.. موسكو تبدأ إنتاج لقاحها ضد كورونا رسميا

الإعلان عن التوصل وتسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا، بمثابة قبلة الحياه لشعوب العالم أجمع، الذين كبلهم فيروس كورونا، ووضعهم فى سجن وجزر منعزلة خوفا من تفشى الفيروس، الذى أودى بحياة أكثر من 750 ألف شخص وأصاب أكثر من20 مليون شخص، منذ اجتاح دول العالم أوائل العالم الجارى بعد تفشيه فى بؤرة المرض فى مدينة ووهان بالصين.

وفجر إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الثلاثاء الماضى، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم الانتقادات العالمية والمحلية والتى تشكك فى التوصل للقاح ضد كورونا.

ورغم الانتقادات والتى لم تكن عالمية فقط بل كانت روسية أيضا فإن المسئولين بموسكوعن انتاج اللقاح لم تثنيهم تلك الإنتقادات وبدأوا بالفعل فى خطوات إنتاج اللقاح رسميا.

بدأ الإنتاج الفعلي

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، السبت، أن البلاد بدأت بالفعل إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، رغم حملة تشكيك في نجاحه وأمنه على المستخدمين.

وقالت روسيا إن اللقاح، الذي طوره معهد "جاماليا" في موسكو ووزارة الدفاع الروسية وهو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج فيروس كورونا، سيطرح بنهاية شهر أغسطس الجاري

انتقادات روسية ضد لقاح كورونا

وأظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأطباء الروس ليسوا راغبين في التعامل مع لقاح فيروس كورونا، الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وجرى الاستطلاع عن طريق الإنترنت، وشارك فيه أكثر من 3 آلاف طبيب، ونشره موقع "آر بي سي" الإخباري الروسي، الجمعة.

وقال 52% من الأطباء إنهم لن يأخذوا اللقاح الجديد، أي أنهم يرفضون تطعيمهم به، وأشار 66% منهم إلى قلة المعلومات التي تثبت فعاليته.

وفي المقابل، قال 20% من الأطباء المشاركين في الاستطلاع إنهم يوصون الزملاء والأصدقاء بأخذ جرعة منه.

استقالة طبيب

فيما قدم طبيب روسي بارز في مجال الجهاز التنفسي استقالته، بسبب ما قال إنها "انتهاكات جسمية" لأخلاقيات مهنة الطب، رافقت ما وصفه بـ"الإعلان المستعجل" للقاح فيروس كورونا، الذي أعلن عنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن البروفيسور ألكسندر تشوتشالين أنهى عمله في مجلس أخلاقيات وزارة الصحة الروسية، بعدما شن هجوما شرسا على لقاح "سبوتنيك في" الجديد ومبتكريه.

وأضافت الصحيفة أن بوتن سمح بإقرار المصل قبل أن يحصل على موافقة الهيئة التي يعمل فيها البروفيسور تشوتشالين.

وقال إن العقاقير التي يتم إنتاجها هذه الأيام لم تجرب على البشر من قبل، ولا يمكن التنبؤ بالكيفية التي سيتعاطى بها الجسم مع الدواء.

وأضاف تشوتشالين، الذي أنشأ معهد الأبحاث الروسي لأمراض الرئة، أنه من المستحيل تحديد الأعراض الجانبية على الإنسان من دون الموازنة بين الحقائق العلمية كلها.

انتقادات غربية للقاح الروسى ضد كورونا

وشكك خبراء غربيون في مجال الصحة العامة من سلامة اللقاح، محذرين من إنتاج كميات ضخمة قبل إكمال التجارب على نطاق واسع.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة الألمانية إنه: "لا معلومات معروفة عن نوعية وفعالية وسلامة اللقاح الروسي".

وتابعت لمجموعة "ار ان دي" الألمانية "الشرط المسبق للسماح باستخدام لقاح في أوروبا هو المعرفة الكافية المستخلصة من التجارب السريرية لإثبات فعالية الدواء وآثاره الجانبية، إضافة إلى الدليل على جودته الدوائية"، مشيرة إلى أن لا اتصالات لبرلين حاليا مع الروس في هذا الخصوص.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الطبيب أنطوني فاوتشي، قال إنه يأمل في أن تكون موسكو قد أثبتت بالفعل أن اللقاح آمن وفعال، ولكنه يشك في هذا الأمر.

وأوضح في مقابلة مع "ناشونال جيوغرافك" أنه يوجد ما لا يقل عن 6 لقاحات وصلت لمراحل متقدمة في الولايات المتحدة، و"لو أردنا اغتنام الفرصة لتطعيم الكثير من الأشخاص دون التأكد منها حتى النهاية، يمكننا البدء في ذلك خلال أسبوع"، ولكن ليست هذه الطريقة التي يتم تطوير اللقاح بها هنا.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، إنّ وجود لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا أهم من أن نكون أول من أنتج لقاحا.

وأضاف أنّه من المهم وجود بيانات شفافة عن اللقاح لإثبات سلامته وفعاليته.

وأعربت كيلي آن كونواي مستشارة البيت الأبيض أيضا عن التشكك إزاء زعم روسيا تطوير لقاح ضد فيروس كورونا

وقالت في برنامج "فوكس آند فريندز" على شبكة فوكس إنّ "المعايير الأمريكية أكثر تشددا بكثير".

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله بأن يثبت اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" ضد فيروس كورونا والأول في العالم فعاليته، في علاج مرض كوفيد-19.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض الجمعة: "لا نعرف كثيرا عن اللقاح الروسي، لكننا نأمل بأن يكون فعالا... نأمل بذلك حقا".

وجاء تصريح ترامب في سياق إجابته عن سؤال حول مدى علمه باللقاح الروسي وما إذا كانت هناك اتصالات بين واشنطن وموسكو بصدده.

وأضاف: "لقد تخطوا بعض مراحل الاختبار، ونعتقد أنه من المهم الالتزام بكافة قواعد العملية. لدينا الكثير من اللقاحات التي نعتقد أنها ستكون ناجعة لكننا نود أن نمر بكل الاختبارات اللازمة".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما ملموسا في تطوير لقاح لكورونا، مضيفا أن بلاده ستعلن عن "شيء في المستقبل غير البعيد"، وتابع: "سيدور الحديث أيضا عن الأدوية التي أعتقد أنها مهمة أيضا جدا جدا.

وحول الانتقادات قال موراشكو "الزملاء الأجانب الذين يشعرون على الأرجح بالمنافسة والتفوق التنافسي للعقار الروسي يحاولون إبداء مواقف لا أساس لها إطلاقا، حسب رأينا.. لكن اللقاح الروسي، كما أكرر مرة أخرى، هو الحل الذي يستند إلى المعارف والمعطيات السريرية المحددة".

والأربعاء قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتطلع إلى مراجعة التجارب الإكلينيكية للقاح الذي طورته روسيا.

وتقول المنظمة إن 28 من أكثر من 150 لقاحا تجريبيا يجري اختبارها حاليا على البشر، من بينها 6 وصلت إلى المرحلة الثالثة وهي النهائية التي يجري خلالها اختبار المنتج المرشح على مجموعات كبيرة من البشر.

واللقاح الروسي الذي طوره معهد أبحاث "غاماليا" ووزارة الدفاع الروسية، واحد من بين 28 لقاحا بلغت المرحلة الثالثة، لكن منظمة الصحة العالمية تدرجه في المرحلة الأولى.

وقالت المنظمة في بيان إنها "على اتصال بالعلماء الروس والسلطات الروسية وتتطلع إلى مراجعة تفاصيل التجارب"، مضيفة أنها "ترحب بجميع التطورات في الأبحاث الجارية على اللقاحات المضادة لكوفيد 19 وفي مجال تطوير اللقاحات.

وأكدت وزارة الصحة الروسية أن لقاح ، الثلاثاء الماضي "ليس مضمون الفاعلية حتى الآن، بسبب نقص الدراسات بشأنه".

وذكرت في تحقيق نشرته الثلاثاء، أيضًا، في موقعها، أن اللقاح لا يناسب البالغين أقل من 18 ولا أكثر من 60 سنة، ولا الحوامل من النساء أو المرضعات، أو الذين يعانون من قائمة طويلة من الأمراض الأساسية.