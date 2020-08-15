التعليم العالي توضح طرق تسجيل رغبات المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العام الدور الأول 2020، للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، المقرر انطلاقها 22 أغسطس الجاري.

وأوضحت الوزارة الخطوات التي يجب على الطالب أن يتبعها للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:

-قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

• يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

• يختار الطالب الكلية أوالمعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

• وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

• يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

• ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

• يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

• بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

• يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

• النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.