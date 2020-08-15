التعليم العالي عن الدواء المصري لكورونا: نبدأ التجارب على البشر قريبا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إنّ الوزارة تجري أبحاث إكلينيكية لأحد الأدوية الموجودة بالفعل، ويُستخدم لعلاج مرض ما، لاستخدامه لعلاج كورونا.

وأضاف "عبد الغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنّ مدينة الأبحاث توصلت إلى تركيبة من دوائين، يستخدم الأول لعلاج فيروس كورونا، والٱخر يعالج أمراض أخرى مع مجموعة من التغيير في التركيب باستخدام النانو تكنولوجي، ما أدى في النهاية للوصول لمركب.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أنّهم وصلوا لمرحلة استخدامه على الحيوانات، ولم يتم الانتقال بعد لمرحلة الاستخدام على البشر، مؤكدا أنّ هذه المرحلة ستبدأ قريبًا.

وأشار إلى أنّ نسبة نجاح المركب على الحيوانات وصلت لـ95% في منع تكاثر فيروس كورونا، وتقليل اختراق الخلايا وبالتالي تدميرها، مشددا على أنّ هذا الدواء سيكون مصريًا 100%.