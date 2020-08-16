"المصرف المتحد" يشيّد مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.. ويشارك في حملة الشمول المالي

كشف المصرف المتحد أنه يعتزم الانتقال إلى مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة وافتتاحه للعمل بكامل طاقته فى النصف الأول من 2021 المقبل باستثمارات تخطت المليار جنيه.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن العمل بالمقر الجديد الذى يقع فى حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بدأ منذ مارس 2019 الماضى، ومن المخطط الانتهاء منه بنهاية النصف الأول من عام 2021 لينتقل له فريق عمل المصرف المتحد.

وأشار القاضى إلى أن المساحة الكلية لمبنى المقر الإدارى الجديد للمصرف المتحد بجميع أدواره تبلغ 30 ألف متر مربع، إذ تم اختيار التصميم الفريد للمبنى ليجمع بين أحدث التطبيقات المعمارية والاستراتيجيات، لتعظيم الأداء الوظيفى لفريق العمل وبما يسهم فى تحقيق أقصى ربحية للمؤسسة.

وأوضح أن المقر الجديد للمصرف المتحد يتكون من 2 بدروم بكامل مساحة الأرض، ودور أرضى، و7 أدوار متكررة، إضافة إلى روف كمنطقة خدمات ترفيهية، كما يبلغ ارتفاع المبنى نحو 40 متراً، ويتوافق مع الشروط العامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف رئيس المصرف: «وروعى بالتصميم واستراتيجيات التنفيذ للمقر الجديد، تطبيق تقنيات المبانى الصديقة للبيئة لتكون أكثر استدامة سواء على الصعيد الخارجى أو الداخلى، وذلك بشهادة الريادة الدولية فى الطاقة والتصميم البيئى LEED الدولية للمبانى الخضراء، التى تحدد المجالات الرئيسية لمعايير المبانى الخضراء من حيث الموقع، كفاءة الاستخدام للمياه والطاقة، الغلاف الجوى والمواد الموارد والجودة البيئية الداخلية». وأوضح القاضى أن خطط الدولة تهدف إلى التوسع العمرانى المدروس وإقامة المجتمعات العمرانية والتشغيلية الجديدة بتقنية 5G، ما يسهم فى جذب استثمارات جديدة وخلق المزيد من فرص عمل وبالتالى تحسن من مستوى دخل المواطن، فضلاً عن انخفاض معدلات البطالة، والقضاء على العشوائيات والهجرة الداخلية والخارجية.

من ناحية أخرى، أعلن المصرف المتحد، مشاركته ضمن الحملة القومية للشمول المالى المخصصة للشباب تحت رعاية البنك المركزى المصرى فى الفترة من 9 - 24 أغسطس الجارى، بحلول بنكية ورقمية.

وقالت نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، إن حزمة خدمات المصرف المتحد تتميز بمواكبتها لاحتياجات الشباب المصرى المعاصر من السرعة والسهولة فى الحصول على الخدمة البنكية، وذلك وفق أعلى المعايير العالمية فى جودة الأداء المصرفى الرقمى.

وأضافت أن المصرف المتحد يتيح إمكانية فتح حسابات بنكية بدون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية من خدمة الإنترنت البنكى والموبيل البنكى والمحفظة الرقمية.

وأشارت إلى أن الخدمات الرقمية تُمكن العملاء من طلب إصدار دفاتر شيكات وإصدار بطاقات بديلة، فضلاً عن تفعيل البطاقات أو إيقافها، وإمكانية إجراء الاستعلام الائتمانى الذاتى I-Score، وشحن وسداد فواتير التليفونات المحمولة والكهرباء وإمكانية تقديم الدعم والمساعدة عبر باقة من الجمعيات والمؤسسات الكبرى والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضحت «كشميرى» أن المصرف يقدم باقة تمويلات للشباب ضمن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزى، لتمويل الشركات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحزمة من التمويلات المتخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المبادرة الرئاسية المخصص لها 200 مليار جنيه بفائدة 5%.