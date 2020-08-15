القليوبية تسجل "صفر إصابات" بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم السبت، صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى مدنها ومراكزها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم السبت عند 9185 حالة إصابة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الخانكة 723 إصابة منذ بدء الجائحة حتى اليوم، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 624، وبنها 2360، وشرق شبرا الخيمة 1191، وغرب شبرا الخيمة 1182، وشبين القناطر 729، وطوخ 1011، وقليوب 677، ومدينة قها 46، وكفر شكر 441 حالة.

وكان مستشفى القناطر الخيرية قد أعلن، اليوم السبت، عن خروج آخر مصاب بفيروس كورونا من المستشفى بعد تعافيه من الإصابة، ليكون المستشفى ثالث مستشفيات المحافظة الـ13 التي تم تخصيصها لاستقبال مصابي الفيروس منذ بدء الجائحة لاستقبال المصابين يعلن عن "صفر" إصابة داخلها، بعد مستشفيى بنها التعليمي والخانكة المركزي.

وقال الدكتور عمرو مصطفى، مدير المستشفى، إن عدد الحالات التى تم التعامل معها فى مستشفى القناطر الخيرية المركزي منذ يوم 10 يونيو حتى 31 يوليو الماضيين هو 671 حالة، منها 594 حالة ما بين عادية ومتوسطة تم التعامل معها بواسطة أطباء الاستقبال، وبعضها تم حجزه فى بالقسم الداخلي وإعطائها العلاج المناسب.