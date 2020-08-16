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هاني يونس: الحكومة صرفت تعويضات لبائع التين بعد واقعة إهانته

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محمود البدوي
12:00 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
هاني يونس .. المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

هاني يونس .. المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

علق هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على واقعة إهانة بائع "التين الشوكى"، قائلاً:" هناك فارق بين تطبيق القانون والتعسف فى تطبيقه وكان يجب على الموظفة أن تتعامل بالقانون دون تعسف وهذا ما عرضها للمسألة".

وشدد يونس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن مساعد وزير الإسكان استدعى البائع وقام بتعويضه عن خسائره فى هذه الوقعة، "استدعى المواطن وعوضه بأكثر بكثير من قيمة التين، ورغم ذلك مستمرين و مصرين على تطبيق القانون ولكن دون إهانة أحد".

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة توازن في تطبيق القانون ولا تتعسف في تطبيقه ،وتابع:" و مستمرين في مواجهة كافة المظاهر العشوائية حتى لا تنتقل إلى المدن الجديدة".

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