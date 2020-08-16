عضو بفرقة رضا: عقار قصر النيل المنهار كان مزارا فنيا لراقصي العالم

قال حسام المنسي، الراقص الأول في فرقة رضا للفنون الشعبية، إن علاقته بعقار 50 قصر النيل المنهار، قد انتهت منذ أواخر عام 2010، حيث إنه كان آخر عضو بالفرقة يخرج من المبنى بعد إتمام احتفالية 50 سنة لفرقة رضا، وكان العقار يعد مزارا فنيا لكل الراقصين حول العالم.

وأضاف "المنسي" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن هناك حالة من الحزن طالت كل راقصي العقار، حيث كان يعد تاريخا حقيقيا وتاريخا مصريا: "كان بقالنا أكثر من 10 سنين المفروض كان هيتم تحويل العقار إلى مزار فني للأجانب، وكان بالنسبة ليهم هو حلم"، موضحا أن ما حدث في العقار يستلزم وجود محاسبة قانونية ضد كل من ساهم في انهيار العقار من أصحاب مصانع الملابس الذين هدموا الجدران الرئيسية بالعقار.

وأكد أنه كان من الضروري على المسؤولين في الدولة الاهتمام بذلك المبنى الأثري، وذلك لأنه كان يضم أقدم فرقة فلكلور على مستوى العالم العربي، في إشارة إلى فرقة رضا، حيث كان بمثابة أثر عريق منذ سنوات.