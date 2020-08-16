كلية اللاهوت الأسقفية: استمرار تلقى طلبات الالتحاق حتى 31 أغسطس

أعلنت الكنيسة الأسقفية، استمرار كلية اللاهوت الأسقفية في تلقى طلبات الراغبين في الالتحاق بالكلية للعام الأكاديمي 2020 -2021 وذلك حتى الـ31 من أغسطس الجاري.

ووضعت الكلية عدة شروط للالتحاق أهمها المعيار الروحي إذ ينبغي على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحي بالإضافة إلى المعيار الأكاديمي الذي يتمثل في المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

وأضافت المطران سامي فوزي عميد كلية اللاهوت - في بيان له - نقبل المتقدمين من أي خلفية طائفية أو لاهوتية مهما تكن على أن تكون لديه الرغبة في العبادة والدراسة والحياة كجزء من مجتمع الكلية بحسب التقليد الأسقفي مشيرة إلى المعايير المالية والتي تتضمن قدرة الطالب على سداد مصاريف الدراسة ( 2000 جنيه مصري سنويا)

يذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، تأسست عام 2005، بلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالب وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.