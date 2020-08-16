المالية: ٦ مليارات جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية فى يوليو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة؛ بما يُسهم فى تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذى يُساعد فى توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالى للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها فى ضوء الاعتمادات المقررة، بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، واستمرار قدرة الدولة على إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل جيد؛ بما يؤدى فى النهاية إلى الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم صرف عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهر يوليو الماضى، بقيمة ٦ مليارات جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر ودعم مترو الأنفاق، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج؛ بما يُمَّكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذى يُخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات.

أوضح البيان، أن الإتاحات تضمنت ٤ مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تُمثل قيمة الدعم المالى الشهرى لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، إضافة إلى ٤٠٠ مليون جنيه لتمويل باقى قيمة شراء محصول القمح المحلى موسم ٢٠٢٠، و٢٢٠ مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و٥٠ مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة، و٧,٤ مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق؛ لدعم التذاكر المخفضة والامتيازات الممنوحة لبعض الفئات كأسر الشهداء، وذوى الاحتياجات الخاصة والمحاربين القدامى، و ٣٣٥ مليونًا و٨٠٠ ألف جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، و ١٤٩ مليونًا و٩٠٠ ألف جنيه لدعم نقل الركاب.

أشار البيان إلى أن الإتاحات خلال شهر يوليو الماضى تضمنت أيضًا ٥٠٠ مليون جنيه لوزارة القوى العاملة حتى يتسنى لها صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة، و١٢٠ مليون جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج لتغطية تكاليف منظومة استلام وتجارة الأقطان فى المحافظات موسم ٢٠٢٠، ومليون و٧٠٠ ألف جنيه لدعم تجربة زراعة ٢٥٠ فدانًا بالقطن قصير التيلة بشرق العوينات، و١٩٥مليونًا و٩٠٠ ألف جنيه مساهمات من الخزانة العامة فى رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج؛ لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين، و١٥مليونًا و٩٠٠ ألف جنيه لدعم تكاليف مقاومة آفات القطن المستحقة للبنك الزراعى المصرى.