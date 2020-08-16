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محمود مسلم

إيتاميل رادار: هبوط طائرة عسكرية تركية بمطار مصراتة

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(وكالات)
11:10 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
طائرة عسكرية تركية

طائرة عسكرية تركية

قال موقع "إيتاميل رادار" المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية فوق البحر المتوسط، إن طائرة عسكرية تتبع القوات الجوية للاحتلال التركي من طراز لوكهيد سي-130 "0963-61"، قد هبطت صباح اليوم، في مطار مصراتة الليبي قادمة من مطار غازي عنتاب التركي.

وكان النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، أرسل خلال مطلع الأسبوع الماضي، 4 طائرات مسيرة، بالإضافة إلى شحنة من الأسلحة المتطورة لحكومة فايز السراج-المدعومة من أنقرة- في استمرار لخرق القرارات الدولية بحظر توريد السلاح للفرقاء الليبيين، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

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