إيتاميل رادار: هبوط طائرة عسكرية تركية بمطار مصراتة

قال موقع "إيتاميل رادار" المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية فوق البحر المتوسط، إن طائرة عسكرية تتبع القوات الجوية للاحتلال التركي من طراز لوكهيد سي-130 "0963-61"، قد هبطت صباح اليوم، في مطار مصراتة الليبي قادمة من مطار غازي عنتاب التركي.

وكان النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، أرسل خلال مطلع الأسبوع الماضي، 4 طائرات مسيرة، بالإضافة إلى شحنة من الأسلحة المتطورة لحكومة فايز السراج-المدعومة من أنقرة- في استمرار لخرق القرارات الدولية بحظر توريد السلاح للفرقاء الليبيين، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".