وصول طائرة تركية تقل 134 مسلحا سوريا إلى مطار مصراتة الليبي

أفاد مصدر مطلع في مطار مصراته، اليوم الثلاثاء بوصول طائرة تركية على متنها 134 مسلحا سوريا إلى مطار مصراتة الدولي في ليبيا.

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، عن المصدر قوله، إن: "الطائرة هبطت في المطار صباح اليوم وكان على متنها 134 سوريا حيث تم نقلهم لمحاورالقتال هناك".

وتدعم أنقرة مليشيات حكومة الوفاق بالمرتزقة والسلاح لمحاربة الجيش الليبي وزودتها أيضا بطائرات مسيرة أسقط الجيش الليبي العشرات منها.

وأدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التدخلات الخارجية في ليبيا ووصفتها بأنها العامل الرئيسي لعدم التوصل لحل سياسي في البلاد