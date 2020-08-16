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محافظ المنوفية لـ"الوطن": انهيار منزل شبين الكوم بسبب أسطوانة غاز

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إبراهيم الديهي
12:36 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
تجمع المواطنين امام عقار شنوان

تجمع المواطنين امام عقار شنوان

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن انهيار منزل قرية شنوان في شبين الكوم يأتي نتيجة قيام أحد الأهالي بتفريغ أسطوانة غاز كبيرة في أخرى صغيرة، ما أدى إلى حدوث انفجار وانهيار المنزل.

وأبدى محافظ المنوفية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، عن حزنه مما حدث، مؤكدا أن محمد موسى نائب محافظ المنوفية، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، انتقلوا إلى مكان الواقعة، وسيقوم بالانتقال إلى مكان المنزل المنهار.

وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور أحمد سمير مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، استخراج 3 مصابين من أسفل العقار المنهار  في قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، موضحا أن الحالة الصحية للمصابين جيدة ولا توجد إصابات خطيرة.

وأضاف مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإصابات عبارة عن حروق وكدمات متفرقة بالجسم، مؤكدا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى بشبين الكوم تلقى العلاج اللازم .

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