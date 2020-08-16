معالجة إنسانية لقصة ريا وسكينة على المكشوف بالأوبرا

معالجة إنسانية للقضية الجنائية الشهيرة ريا وسكينة تقدمها فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفني عصام عزت في عرض يحمل اسم بطلاتاها "ريا وسكينة " من تصميم وإخراج كريمة بدير وذلك في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 18 أغسطس على المسرح المكشوف.

يتناول العرض دوافعهما لارتكاب عدة جرائم تسببت في نشر الرعب في الإسكندرية ويبحث في مختلف الظروف التي واكبت حياتهما وردود أفعالهما تجاه العنف الذي تعرضتا له وأدى لنهايتهما المحتومة.

الجدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحا كبيرا.