1340 عاملا يصرفون الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظة بجنوب سيناء

توافدت العمالة غير المنتظمة، اليوم الأحد، على مكاتب البريد بمحافظة جنوب سيناء لصرف الدفعة الثالثة من منحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة.

وقال أشرف علم الدين، مدير عام مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، إن صرف المنحة مستمر لمدة 5 أيام، من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع، الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـنحو 24 ساعة.

وأكد مدير مديرية القوى العاملة أن هناك 1340 عاملًا مستحقون صرف المنحة على مستوى مدن المحافظة، بواقع 670 ألف جنيه، ليصل إجمالي قيمة ما جرى صرفه بالمحافظة 201 ألف جنيه، عبر ثلاث دفعات، بواقع 1500 جنيه لكل عامل.

وأشار علم الدين إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال صرف العمال للمنحة من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم المستمرة لمكاتب البريد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر صرف منحة للعمالة غير المنتظمة، والمتضررة من فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه، وتصرف لمدة 3 أشهر.